Молодежная сборная по футболу выехала на финал Чемпионата Европы

Вчера молодежная сборная команда Украины по футболу отправилась в Португалию, где ее ожидают последние приготовления к старту в финальной части Чемпионата Европы УЕФА U-21.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, 22 игрока в течение девяти дней будут готовиться к дебютной встрече.

Все свои матчи сборная проведет в городе Агеда. Планируется, что сегодня пройдет первый тренировочный день. По словам тренерского штаба, спарринги во время подготовки не планируются.

Состав национальной молодежной сборной команды Украины:

вратари: Андрей ПЯТОВ («Ворскла» Полтава), Александр РЫБКА («Динамо» Киев), Евгений ШИРЯЕВ («Черноморец» Одесса);

защитники: Александр РОМАНЧУК («Арсенал» Киев), Николай ИЩЕНКО («Карпаты» Львов), Дмитрий НЕВМИВАКА («Металлург» Запорожье), Александр ЯЦЕНКО (ФК «Харьков»), Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ («Шахтер» Донецк), Григорий ЯРМАШ («Ворскла» Полтава);

полузащитники: Александр АЛИЕВ («Металлург» Запорожье), Адриан ПУКАНИЧ («Ильичевец» Мариуполь), Сергей ПИЛИПЧИК («Спартак» Нальчик, Россия), Евгений ЧЕБЕРЯЧКО, Александр МАКСИМОВ, Андрей ОБЕРЕМКО (ФК «Харьков»), Тарас МИХАЛИК, Александр СЫТНИК (оба – «Динамо» Киев), Алексей ГОДИН (Таврия» Симферополь);

нападающие: Максим ФЕЩУК («Карпаты» Львов), Артем МИЛЕВСКИЙ («Динамо» Киев), Руслан ФОМИН («Металлист» Харьков), Иван КРИВОШЕЕНКО («Ильичевец» Мариуполь).