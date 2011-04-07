МОК включил в программу Олимпиады командное фигурное катание

Международный олимпийский комитет одобрил включение в программу Олимпийских игр 2014 года в Сочи пяти новых дисциплин: прыжков на лыжах с трамплина среди женщин, хаф-пайпа во фристайле (у мужчин и у женщин), смешанной эстафеты в биатлоне, командного фигурного катания и командной эстафеты в санном спорте, сообщает Associated Press.

Предложения о включении скоростного спуске на сноуборде и во фристайле, а также о командном выступлении в горном спуске были отложены.

МОК дважды отклонял включение женских прыжков с трамплина на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, утверждая, что в этом виде спорта недостаточно высока конкуренция. Дело дошло даже до Верховного суда Канады, но решение МОК устояло.

Таким образом, на Олимпийских играх в Сочи будет разыграно шесть новых комплектов наград. На зимней Олимпиаде в 2010 году в Ванкувере разыграли 86 комплектов медалей.