Шевченко выведет на поле Блохина

Украинские и итальянские звезды спорта и эстрады 4 сентября проведут благотворительный футбольный матч в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве капитан Национальной сборной Украины по футболу, основатель благотворительного фонда Андрей ШЕВЧЕНКО.

Как сообщил спортсмен, Благотворительный фонд А.Шевченко и компания «Оболонь» инициируют проведение благотворительного футбольного матча под девизом «Подари свое сердце детям», средства от которого будут направлены на строительство «Ликарни майбутнього».

По предварительным данным, в состав команд-участниц войдут: Олег БЛОХИН, Игорь БЕЛАНОВ, Виталий и Владимир КЛИЧКО, Андрей МЕДВЕДЕВ, Сергей БУБКА, Святослав ВАКАРЧУК, Андрей ДАНИЛКО, Паоло МАЛЬДИНИ, Леонардо, Алессандро КОСТАКУРТА, и звезды итальянской эстрады – Эрос РАМАЗОТТИ, Джанни МОРАНДИ и другие.

Матч состоится 4 сентября, однако место проведения еще уточняется. Как отметил А.ШЕВЧЕНКО, это будет зависеть от количества желающих прийти на матч.

Как уточнила президент Благотворительного фонда А.Шевченко Елена ШЕВЧЕНКО, билеты на матч будут стоить в пределах 20-50 грн. Она добавила, что все звезды не берут гонораров за участие в матче, компания «Оболонь» оплачивает организационные затраты, а полностью все деньги от продажи билетов пойдут Фонду «Украина-3000».

Кроме того, А.ШЕВЧЕНКО добавил, что возможно проведение концерта с участием итальянских певцов.

Е.ШЕВЧЕНКО отметила, что подобный матч проводился в мае 2005 года в Милане, и на стадионах собралось более 40 тыс. зрителей. Тогда Фонду удалось собрать около 1 млн. евро.

Справка УНИАН. Благотворительный фонд А.Шевченко создан в мае 2005 года.

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