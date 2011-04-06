Результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов УЕФА

11 голов в двух играх

Завершились первые матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА Интер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Милито 30 - Матип 15, Эду 37, 76, Рауль 54, Раноккья 56 авто) Реал - Тоттенхэм 4:0 (Адебайор 5, 57, ди Мария 72, Роналду 87). Питер Крауч удален на 15-й минуте. Напомним, что сегодня вечером в игру вступят Барселона - Шахтер Челси - Манчестер Юнайтед *** Ответные встречи - 12-13 апреля

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