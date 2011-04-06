Результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов УЕФА
07:50, 06 апреля 2011Спорт
5806
11 голов в двух играх
Завершились первые матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА
Интер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Милито 30 - Матип 15, Эду 37, 76, Рауль 54, Раноккья 56 авто)
Реал - Тоттенхэм 4:0 (Адебайор 5, 57, ди Мария 72, Роналду 87). Питер Крауч удален на 15-й минуте.
Напомним, что сегодня вечером в игру вступят
Барселона - Шахтер
Челси - Манчестер Юнайтед
***
Ответные встречи - 12-13 апреля
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter