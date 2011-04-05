К Евро-2012 на Майдане и Крещатике сделают фан-зону

Фан-зона Евро-2012 в Киеве будет вмещать до 90 тысяч болельщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Главное управление по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в соответствии с требованиями УЕФА в Киеве будет организована одна официальная фан-зона Евро-2012.

Расположится она в центральной части города, на Майдане Незалежности и Крещатике, в пределах пешеходной доступности к стадиону НСК «Олимпийский».

Проектом фан-зоны предусмотрено зонирование территории на: зону отдыха, зону торговли, зону просмотра матча, зону питания, VIP-зону, санитарную и техническую зону, зону для болельщиков с ограниченными физическими возможностями.

Общая вместимость фан-зоны - 70 тысяч болельщиков. Предусмотрено, что на день проведения финального матча границы фан-зоны будут расширены – ее вместимость увеличится до 90 тысяч болельщиков.

Благоустройство фан-зоны будет осуществляться в 2012 году.