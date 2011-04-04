Кубок Украины по баскетболу завоевали «Черкаські Мавпи»

Баскетбольный клуб «Черкаські Мавпи» впервые стал обладателем Кубка Украины по баскетболу.

В Черкассах 2-3 апреля проходил финал Кубка Украины по баскетболу. За главный трофей страны соревновались БК «Черкаські Мавпи», харьковский «Авантаж-Политехник», «Волыньбаскет» (Луцк) и «Кремень» из Кременчуга.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в результате борьбы полуфинальных и финальных игр победителем первого Финала четырех стал БК «Черкаські Мавпи», который в финальном поединке обыграл «Волыньбаскет» со счетом 73:52. Поэтому именно БК «Черкаські Мавпи» получил право со следующего сезона принимать участие в европейском турнире – Кубке ФИБА.

По словам почетного президента «Черкаських Мавп», мэра Черкасс Сергея ОДАРИЧА, уже в следующем сезоне БК «Черкаські Мавпи» будет играть в суперлиге. Клуб уже подал все предварительные заявки и неформально могу сказать, что согласие большинства команд Суперлиги о нашем участии уже есть.

Лучшим баскетболистом турнира организаторы признали 15-ый номер БК «Черкаські Мавпи» Михаила НАСЕННИКА. В финальном матче он стал самым результативным игроком, набрав 21 очко.