Украинские конники начали международный сезон

1-3 апреля на территории конно-спортивного клуба Paradeallure в городе Жашков (Черкасская область) прошли международные соревнования по выездке VIAN Tour.

Этот турнир, организованный компанией VIAN Group, открыл сезон международных соревнований по конному спорту в Украине.

В первом турнире из серии VIAN Tour приняли участие около пятидесяти всадников из Украины, России, Беларуси и Нидерландов, сообщили УНИАН организаторы.

Уровень турнира с призовым фондом 40 тыс. долларов и участием судей высшей мировой категории позволяет спортсменам бороться за рейтинговые очки Международной федерации конного спорта (ФЕИ), дающие право на лицензию на участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Организаторы отмечают, что ранее украинские конники никогда не участвовали в олимпийских турнирах по выездке, но сегодня у них появились реальные шансы.

Почетным гостем VIAN Tour была легендарная голландская всадница, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира по выездке Анки ван ГРЮНСВЕН, которая с сентября минувшего года готовит конников команды VIAN Group. За это непродолжительное время А. ван ГРЮНСВЕН уже добилась позитивных результатов. Одна из ее украинских воспитанниц – Инна ЛОГУТЕНКОВА на коне Дон Грегориус заняла призовое третье место в главной категории соревнований – произвольной программе под музыку КЮР.

Победителем турнира стала российская всадница Марина АФРАМЕЕВА на Джазе, вторым призером – украинец Сергей ПУЗЬКО на Страдивариусе.

Серия VIAN Tour продлится 8-10 апреля еще одним турниром по выездке, а в мае в Жашкове пройдут два международных турнира по конкуру.