Суркис обещает матч на НСК Олимпийском уже в октябре

Президент ФФУ Григорий Суркис в интервью каналу ICTV заявил о том, что уже в октябре этого года на двух стадионах, которые в данный момент строятся к Евро-2012, будут проведены первые поединки. Речь идет о киевском НСК «Олимпийский», реконструкция которого вошла в финальную стадию, и новом стадионе Львова.

«Могу с уверенностью сказать, что в октябре в Киеве и во Львове мы проведем первые тестовые поединки», — сказал Суркис.

Отметим, что заявление главы ФФУ, кроме всего прочего, означает, что следующий еврокубковый сезон киевское «Динамо» вновь начнет на своем домашнем стадионе имени Валерия Лобановского. Напомним, ранее матчи европейских кубков «бело-голубые» проводили на «Олимпийском» — вплоть до закрытия главной арены.

Динамо Киев от Шурика