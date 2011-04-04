Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу
В последний день три крупных счета
Завершился 23-й тур Чемпионата Украины по футболу
Ворскла - Севастополь 4:0 (Янузи 30, 64, Кулаков 58, Сачко 70)
Волынь - Карпаты 0:3 (Кожанов 3, 33, Худобяк 59)
Металлист - Металлург З 3:0 (Тайсон 48, 54, Шелаев 90+2)
Напомним, что ранее сыграли
Динамо - Кривбасс 3:0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусев 83)
Металлург Д - Днепр 3:2 (Иванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.)
Оболонь - Арсенал 1:1 (Баранец 60 - Аржанов 91)
Таврия - Заря 0:0
Ильичевец - Шахтер 1:3 (Будковский 57 – Срна 19, Адриано 53, Коста 94)
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Игры 24-го тура состоятся
8 апреляЗаря (27) - Металлист (44)
9 апреля
Севастополь (17) - Волынь (29)
Днепр (40) - Ворскла (28)
Шахтер (61) - Оболонь (27)
Арсенал (31) - Таврия (29)
10 апреляМеталлург З (11) - Динамо (49)
Карпаты (39) - Ильичевец (22)
Кривбасс (20) - Металлург Д (29)