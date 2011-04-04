Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

В последний день три крупных счета

Завершился 23-й тур Чемпионата Украины по футболу Ворскла - Севастополь 4:0 (Янузи 30, 64, Кулаков 58, Сачко 70) Волынь - Карпаты 0:3 (Кожанов 3, 33, Худобяк 59) Металлист - Металлург З 3:0 (Тайсон 48, 54, Шелаев 90+2) Напомним, что ранее сыграли Динамо - Кривбасс 3:0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусев 83) Металлург Д - Днепр 3:2 (Иванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.) Оболонь - Арсенал 1:1 (Баранец 60 - Аржанов 91) Таврия - Заря 0:0 Ильичевец - Шахтер 1:3 (Будковский 57 – Срна 19, Адриано 53, Коста 94) *** Игры 24-го тура состоятся 8 апреля Заря (27) - Металлист (44) 9 апреля Севастополь (17) - Волынь (29) Днепр (40) - Ворскла (28) Шахтер (61) - Оболонь (27) Арсенал (31) - Таврия (29) 10 апреля Металлург З (11) - Динамо (49) Карпаты (39) - Ильичевец (22) Кривбасс (20) - Металлург Д (29)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter