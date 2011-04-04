Результаты 23-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:41, 04 апреля 2011
Спорт
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В последний день три крупных счета

Завершился 23-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ворскла - Севастополь 4:0 (Янузи 30, 64, Кулаков 58, Сачко 70)

Волынь - Карпаты 0:3 (Кожанов 3, 33, Худобяк 59)

Металлист - Металлург З 3:0 (Тайсон 48, 54, Шелаев 90+2)

Напомним, что ранее сыграли

Динамо - Кривбасс 3:0 (Ярмоленко 18, Еременко 35, Гусев 83)

Металлург Д  - Днепр 3:2  (Иванко 14, Аделейе 75, Голайдо 84 – Назаренко 2, 73 пен.)

Оболонь - Арсенал 1:1 (Баранец 60 - Аржанов 91)

Таврия - Заря 0:0

Ильичевец - Шахтер 1:3 (Будковский 57 – Срна 19, Адриано 53, Коста 94)

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Игры 24-го тура состоятся

8 апреля

Заря (27) -  Металлист (44)

9 апреля

Севастополь (17) - Волынь (29)

Днепр (40) - Ворскла (28)

Шахтер (61) - Оболонь (27)

Арсенал (31) - Таврия (29)

10 апреля

Металлург З (11) - Динамо (49)

Карпаты (39) - Ильичевец (22)

Кривбасс (20) - Металлург Д (29)

 

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