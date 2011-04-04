Чемпион Португалии по футболу определился за 5 туров до окончания

Клуб Порту в 25-м туре обыграл идущую на втором месте чемпионата Бенфику, набрал 71 очко и досрочно стал новым чемпионом Португалии по футболу.

Бенфика - Порту 1:2 (Савиола, 17 пен. - Гуарин 8, Халк 26 пен.)

С начала чемпионата у Порту нет ни одного поражения и всего две ничьих. У клуба больше всех голов забито (58) и меньше всех пропущено (9).

На третье место после сегодняшнего выигрыша 2:1 вышла Брага, которая уже в этот четверг в Киеве станет соперником Динамо в 1/4 финала Лиги Европы. В чемпионате Португалии команда выиграла четыре тура подряд и сейчас имеет 40 очков.