Чемпион Португалии по футболу определился за 5 туров до окончания
03:08, 04 апреля 2011Спорт
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А Брага вышла на третье место в таблице
Клуб Порту в 25-м туре обыграл идущую на втором месте чемпионата Бенфику, набрал 71 очко и досрочно стал новым чемпионом Португалии по футболу.
Бенфика - Порту 1:2 (Савиола, 17 пен. - Гуарин 8, Халк 26 пен.)
С начала чемпионата у Порту нет ни одного поражения и всего две ничьих. У клуба больше всех голов забито (58) и меньше всех пропущено (9).
На третье место после сегодняшнего выигрыша 2:1 вышла Брага, которая уже в этот четверг в Киеве станет соперником Динамо в 1/4 финала Лиги Европы. В чемпионате Португалии команда выиграла четыре тура подряд и сейчас имеет 40 очков.
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