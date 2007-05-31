”Беркут” сначала захватил Генпрокуратуру, а потом избил динамовских фанатов

20:11, 31 мая 2007
Спорт
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Версия и.о. генпрокурора

Виктор ШЕМЧУК
Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор ШЕМЧУК заявил, что по факту превышения служебных полномочий работниками спецподразделения "Беркут" во время матча "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) 27 мая возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на пресс-службу В.ШЕМЧУКА.

"Мы все были свидетелями тех событий, которые происходили на стадионе во время матча "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк), видели действия, реакцию работников милиции, подразделения быстрого реагирования "Беркут" на действия фанов киевского "Динамо", видели факт избиения несовершеннолетних работниками милиции", - объяснил и.о. генпрокурора.

Он отметил, что представители силовых органов "неадекватно среагировали на мелкое хулиганство, совершенное на трибунах стадиона и применили силу".

По словам В.ШЕМЧУКА, прокурору города Киева направлены соответствующие материалы для расследования этого дела, и он обязуется "в полном объеме объективно и всесторонне рассмотреть все события, которые происходили в тот день на столичном стадионе".

"Прокурор столицы должен принять решение о привлечении всех виновных к предусмотренной законом уголовной ответственности", - подчеркнул В.ШЕМЧУК.

По сообщению пресс-службы, состоянием на сегодня в милиции есть 13 заявлений от фанов футбольного клуба "Динамо", а также обращения от руководства клуба и от родителей несовершеннолетних, которые были избиты.

По данным В.ШЕМЧУКА, представителям Генпрокуратуры в ходе проверки удалось установить, что кроме событий 27 мая, в ночь с 27 на 28 мая работники системы МВД в одном из участков милиции нанесли гражданам телесные повреждения легкой степени тяжести.

"Есть фото лиц, которые нанесли эти телесные повреждения, и фото работников милиции, которые отдавали приказы о наведении, в кавычках, порядка на трибунах стадиона", - сообщил В.ШЕМЧУК.

Также по его информации, именно эти лица "идентифицируются" вместе с другими лицами, которые в свое время захватывали Генпрокуратуру.

Поэтому во время объявленного расследования будет установлена "связь между действиями работников "Беркута" в Генпрокуратуре и действиями работников того же "Беркута" на стадионе "Олимпийский".

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