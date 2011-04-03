Сумского губернатора избрали главой Федерации футбола

Президентом Федерации футбола Сумской области избран председатель облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на отчетно-избирательной конференции областной Федерации футбола.

В целом в списке кандидатов на должность руководителя Федерации претендовало 6 кандидатов, однако перед голосованием 4 из них отказались принимать участие в выборах, сняв свои кандидатуры в интересах губернатора. Голосование решено было провести в открытом режиме. За кандидатуру Ю.ЧМЫРЯ отдали свои голоса 37 из 60 делегатов конференции. Другого претендента на эту должность – предыдущего председателя ФФС Николая ЖЕЛЕЗНОГО – поддержали 19 делегатов.

Ю.ЧМЫРЬ определил основные приоритеты поддержки профессионального и любительского футбола в области на ближайшую перспективу.

«Мы должны сделать конкурентоспособными существующие у нас команды мастеров, и с помощью этого вида спорта должна вестись пропаганда здорового образа жизни среди молодежи”, - сказал Ю.ЧМЫРЬ, представляя участникам конференции свою программу развития футбола на Сумщине.

Он сообщил, что дал поручение в ближайшее время создать официальный сайт ФФС, на котором аббревиатура организации будет расшифровываться следующим образом: «Футбол для всех. Футбол объединяет. Сумщина процветает».

Федерацию футбола Украины на этой конференции представляли сразу два вице-президента - первый вице-президент ФФУ Александр БАНДУРКО и вице-президент Анатолий БИДНЕНКО.