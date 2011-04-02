Финал четырех Кубка Украины по баскетболу пройдет в Черкассах

В Черкассах 2-3 апреля пройдет Финал четырех Кубка Украины по баскетболу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе черкасского баскетбольного клуба «Черкасские Мартышки», на протяжении двух дней во Дворце спорта «Будівельник» будут определять имя обладателя Кубка Украины. Сначала пройдут полуфиналы, в которых в субботу встретятся пары «Черкасские Мартышки» (Черкассы) – «Авантаж-Политехник» (Харьков), «Кремень» (Кременчуг), – «Волиньбаскета» (Луцк). Матчи за награды пройдут в воскресенье.

По словам и.о. генерального директора БК «Черкасские Мартышки» Владимира ГРИЩЕНКО, для Украины в целом проведение финальной части Кубка Украины в таком формате будет проходить впервые. Победитель Финала четырех получит право наравне с клубами Суперлиги выступать в Еврокубках в следующем году.