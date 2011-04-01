Спрос на билеты Евро-2012 - рекордный за всю историю чемпионата
Регистрация закончилась вчера
Свыше 12 миллионов человек из 206 стран зарегистрировались на сайте УЕФА, чтобы купить билеты на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2012 году в Украине и Польше.
В соответствии с сообщением УЕФА, которым располагает УНИАН, спрос на билеты на матчи Евро-2012 является рекордным за всю историю проведения европейского футбольного первенства. В частности, болельщики подали 12 млн. 149 тыс. 425 заявок, что на 17% больше по сравнению с Евро-2008.
Почти 90% всех желающих приобрести билеты - граждане Украины и Польши.
Около 3% заявок было зарегистрировано из Германии и по 1% - из России и Швейцарии, остальные из других государств.
600 тысяч билетов на матчи Евро-2012, что составляет немногим больше 40% всех билетов, будут распределены на специальной лотерее между всеми, кто зарегистрировался на сайте УЕФА в марте. Лотерея состоится 21-22 апреля. Остальные билеты УЕФА распределит между национальными федерациями футбола Украины и Польши.
«Грандиозный успех продажи билетов подтверждает огромный интерес футбольных болельщиков к финалу Евро-2012 в Польше и Украине и доказывает, что события с нетерпением ожидают не только в государствах, которые проводят чемпионат, но во всем мире», - отмечает УЕФА.
Как сообщал УНИАН, регистрация желающих приобрести билеты на Евро-2012 продолжалась с 1 февраля по 31 марта. Билеты будут стоить от 30 до 600 евро.