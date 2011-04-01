Спрос на билеты Евро-2012 - рекордный за всю историю чемпионата

Свыше 12 миллионов человек из 206 стран зарегистрировались на сайте УЕФА, чтобы купить билеты на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2012 году в Украине и Польше.

В соответствии с сообщением УЕФА, которым располагает УНИАН, спрос на билеты на матчи Евро-2012 является рекордным за всю историю проведения европейского футбольного первенства. В частности, болельщики подали 12 млн. 149 тыс. 425 заявок, что на 17% больше по сравнению с Евро-2008.

Почти 90% всех желающих приобрести билеты - граждане Украины и Польши.

Около 3% заявок было зарегистрировано из Германии и по 1% - из России и Швейцарии, остальные из других государств.

600 тысяч билетов на матчи Евро-2012, что составляет немногим больше 40% всех билетов, будут распределены на специальной лотерее между всеми, кто зарегистрировался на сайте УЕФА в марте. Лотерея состоится 21-22 апреля. Остальные билеты УЕФА распределит между национальными федерациями футбола Украины и Польши.

«Грандиозный успех продажи билетов подтверждает огромный интерес футбольных болельщиков к финалу Евро-2012 в Польше и Украине и доказывает, что события с нетерпением ожидают не только в государствах, которые проводят чемпионат, но во всем мире», - отмечает УЕФА.

Как сообщал УНИАН, регистрация желающих приобрести билеты на Евро-2012 продолжалась с 1 февраля по 31 марта. Билеты будут стоить от 30 до 600 евро.