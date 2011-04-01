Украинка стала чемпионкой Европы по вольной борьбе
11:46, 01 апреля 2011Спорт
1136
У сборной уже четыре медали
Украинка Юлия БЛАГИНЯ стала чемпионкой Европы по вольной борьбе в категории до 51 килограмма.
Чемпионат Европы по борьбе проходит в немецком городе Дортмунд, сообщают «Подробности-ТВ».
Кроме того, в весовой категории до 48 килограммов серебряную медаль на чемпионате завоевала украинка Кристина ДАРАНУЦА.
В общей сложности украинская сборная уже имеет четыре медали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter