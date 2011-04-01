Украинка стала чемпионкой Европы по вольной борьбе

Украинка Юлия БЛАГИНЯ стала чемпионкой Европы по вольной борьбе в категории до 51 килограмма.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в немецком городе Дортмунд, сообщают «Подробности-ТВ».

Кроме того, в весовой категории до 48 килограммов серебряную медаль на чемпионате завоевала украинка Кристина ДАРАНУЦА.

В общей сложности украинская сборная уже имеет четыре медали.