Андрей Шевченко поедет в Париж

Отборочный поединок Евро-2008 между сборными Франции и Украины, который состоится в субботу на парижском стадионе «Стад де Франс», должен был бы стать турнирной точкой сезона для форварда «Челси» Андрея Шевченко. Однако в канун матча-ответа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» украинец узнал неутешительный вердикт врачей: нужна срочная операция. Поэтому у наставника нашей национальной команды Олега Блохина добавились проблемы. Впрочем, Шева все же посетит игру при участии «сине-желтых». Он будет поддерживать партнеров с трибуны.

«Я до последнего надеялся, что с хирургическим вмешательством можно будет подождать до завершения сезона, – сказал Андрей в блиц-интервью официальному сайту ФФУ. – Ведь для «Челси» как раз начиналась пора решающих игр, а венцом сезона я видел именно поединок с французами. Однако врачи дали понять, что хитрить с этой травмой опасно, следовательно, для меня футбольный год, к сожалению, финишировал раньше...»

Шевченко – один из лидеров украинской сборной, поэтому его присутствие в лагере команды сверхважно, особенно в канун таких встреч, как с вице-чемпионом мира. «Я обязательно наведаюсь в Конча-Заспу, пообщаюсь с ребятами и тренерами, – сказал нападающий. – Для меня самого окунуться в атмосферу национальной сборной – своеобразный допинг, после тяжелого и неоднозначного сезона это не будет лишним».