Калитвинцев: игрой доволен, результатом - нет

В Киеве со счетом 0:2 (Росси 27, Матри 82) завершился товарищеский матч между сборными Украины и Италии.

На послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера сборной Украины Юрий Калитвинцев сказал:

- Что касается первого тайма – вышли, уважали соперника. Пропустили мяч… не сказал бы, что сыграли невнимательно, итальянцы были чуть быстрее в нашей штрафной. Во втором тайме сыграли неплохо, игра была под нашим контролем, если б не анархическая игра в собственной штрафной…

Мы хотим играть с такими командами, это действительно закаляет. Если после Бразилии мы в раздевалке сказали «Слава Богу, что игра закончилась», то тут ребята в раздевалке очень расстроились. Игрой доволен, а результатом - нет.

- Сказалось ли отсутствие Шевченко и других игроков на игре?

- У нас также были потери в обороне, говорить о том, помогли бы они или нет – не буду. Мы сыграли так, насколько нам позволял кадровый резерв.

- Повлияет ли сегодняшняя игра на завтрашнее (30 марта) решение Исполкома?

- Нужно спросить у членов Исполкома.