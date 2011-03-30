Чемпионат Европы по футболу среди мэров ищет лучший город в Украине

Город Украины, который будет принимать ІІ Чемпионат Европы по футболу среди городских председателей, будет определен по итогам конкурса.

Об этом сообщил Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, который возглавляет оргкомитет по подготовке этого футбольного мероприятия перед финальной частью "Евро-2012".

По словам городского председателя, основным претендентом, ввиду исторической привлекательности, близости к Киеву и надлежащей спортивной базы, является Чернигов.

"Однако о своем желании принимать Чемпионат по футболу среди мэров европейских городов также заявили Днепропетровск и Одесса, поэтому будет объявлен соответствующий конкурс", - сказал А.СОКОЛОВ, добавив, что конкурсный отбор будет длиться до 1 июня.

К организации соревнований среди представителей местного самоуправления Украины и европейских стран будет привлечена Ассоциация городов и общин Украины. Кроме того, не исключено, что полуфиналы соревнований состоятся в Польше и Украине, а собственно финальный матч будет проведен в нашей стране.

Первый Чемпионат Европы по футболу среди команд мэров состоялся в 2008 году близ города Зальцбург в Австрии. Инициатором его проведения выступила Ассоциация городов Австрии. Команда украинских городских председателей во главе с А.СОКОЛОВЫМ в Чемпионате Европы по футболу среди команд мэров городов заняла третье место. Всего в чемпионате приняли участие представители 9 европейских стран.