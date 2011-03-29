Легенда мирового футбола дал взятку в налоговой

Легендарный итальянский футболист, многолетний капитан "Милана" и национальной сборной своей страны Паоло Мальдини обвинен в коррупции и незаконном доступе к закрытым информационным системам. Такое решение вынес в понедельник, 28 марта, миланский судья.

По данным прокуратуры, Мальдини дал взятку представителю налоговой службы для того, чтобы обойти фискальный контроль, а также в нарушение закона получить закрытую информацию о предполагавшейся сделке с недвижимостью в итальянской области Тоскане, передает РосБизнесКонсалтингсо ссылкой на итальянские СМИ.