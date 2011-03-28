ФИФА: Бразилия срывает подготовку к ЧМ-2014

Президент ФИФА Зепп Блаттер призвал Бразилию ускорить подготовку к финальному турниру Чемпионата мира по футболу, который она примет у себя в 2014 году, сообщает Би-би-си.

По словам главы Международной федерации футбола, бразильские власти ведут себя так, слово чемпионат будет "послезавтра", в то время как на самом деле, сказал Блаттер, это будет "уже завтра".

Между тем строительство многих стадионов заметно отстает от графика, а местные футбольные начальники до сих пор не определили город, в котором должна пройти жеребьевка отборочного турнира.