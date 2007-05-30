Блохин не хочет, чтобы его разорвали на части

Кроме Андрея Шевченко, в матче с Францией 2 июня сборная Украины может остаться и без помощи Александра Шовковского. По крайней мере, главный тренер нашей команды Олег Блохин не уверен, что вратарь «Динамо» успеет восстановиться к субботе после травмы, полученной в финале Кубка Украины.

Напомним, что голкипер «Динамо», пытаясь взять верховой мяч, ударился спиной о штангу. «Шовковский вчера не тренировался. Не будет тренироваться он и сегодня, - сообщил во время пресс-конференции Олег Блохин. – Но, все же, я надеюсь, что к Франции он подойдет».

Кроме того, по словам Блохина, травма еще у одного футболиста сборной – Тараса Михалика.

Блохин также заявил, что матч с Францией не будет решающим для сборной Украины. «Пишут, что это главный матч отбора, прошу журналистов – не делайте этого. А то, если проиграем, получится, что нас должны будут разорвать на части, - попросил Блохин. – На мой взгляд, решающими будут сентябрьские игры с Грузией и Италией».

Сегодня