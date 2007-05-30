Янукович мечтает о развитии хоккея

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что правительство будет поддерживать развитие хоккея в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с руководителем Федерации хоккея России, председателем Комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту и делам молодежи Владиславом ТРЕТЬЯКОМ.

«Мы мечтаем, что у нас будет развиваться хоккей, и в ближайшее время будем создавать условия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также добавил, что для развития отечественного хоккея необходимо строить новые катки, спортивные арены и создавать условия для молодежи, которая желает заниматься этим видом спорта.