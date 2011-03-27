Украинцы взяли «серебро» на 2-ом этапе Мировой серии-2011 по прыжкам в воду

Украинские спортсмены Илья КВАША и Алексей ПРИГОРОВ стали «серебряными» призерами 2-го этапа Мировой серии-2011 по прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина, который завершился в Пекине (Китай).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного олимпийского комитета Украины, единственные представители нашей страны на этих престижных соревнованиях пополнили свою коллекцию серебряной наградой следом за «бронзой», которую они завоевали на 1-ом этапе, состоявшемся ранее в Москве.

Победу же в Пекине праздновал китайский дуэт Кай ЦИНЬ-Юйтун ЛЮО, это уже их вторая золотая медаль на этапах Мировой серии-2011. «Бронза» у Штефана ФЕКА-Патрика ХАУСДИНГА с Германии.

З-й этап Мировой серии-2011 будет принимать британский Шеффилд 15-16 апреля.

Президент НОК Украины Сергей БУБКА поздравил украинских спортсменов с наградой и пожелал им «не сбавлять оборотов».