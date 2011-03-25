На Киевщине проходит международный юношеский хоккейный турнир

В Киевской области по инициативе председателя облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА проводится юношеский международный турнир по хоккею с шайбой на Кубок губернатора области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, такие соревнования проходят в области впервые.

В турнире, организованном на ледовой арене в Броварах, принимают участие команды из Беларуси, Польши, России и Украины.

Открывая турнир, А.ПРИСЯЖНЮК выразил убеждение, что “сегодня государство реализует меры, направленные на привлечение к спорту самых широких слоев населения, создание условий для максимальной реализации способностей одаренных детей, повышение авторитета государства в мировом спортивном движении”.

“Руководство областной государственной администрации стимулирует объединение усилий заинтересованных государственных, общественных, частных организаций для развития всех направлений физической культуры и спорта, – сказал А.ПРИСЯЖНЮК. – Относительно развития хоккея, то сначала мы планируем построить крытую ледовую площадку в Белой Церкви, а в перспективе - и в Богуславском районе”.

Также в пресс-службе ОГА отметили, что в целом зимой в каждом районе и городе Киевской области по инициативе губернатора А.ПРИСЯЖНЮКА было открыто 48 ледовых площадок, которые посетили более 400 тысяч жителей области.