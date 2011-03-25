Владимир Кличко празднует день рожденья
13:42, 25 марта 2011Спорт
2005
35 лет - 55 побед
Чемпиону мира по боксу среди тяжеловесов по версиям WBO, IBF и IBO Владимиру Кличко исполнилось 35 лет.
Украинец родился 25 марта 1976 года в казахском городе Семипалатинск в семье офицера.
Кличко был 5-кратным чемпионом Украины, серебряным призером первенства Европы по боксу, побеждал на Всемирных играх военнослужащих.
В возрасте 20 лет Владимир победил на Олимпиаде в Атланте, после чего перешел в профессиональный бокс.
Как профессиональный боксер он провел 58 боев и одержал 55 побед, из них 49 - нокаутом.
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