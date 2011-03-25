Владимир Кличко празднует день рожденья

Чемпиону мира по боксу среди тяжеловесов по версиям WBO, IBF и IBO Владимиру Кличко исполнилось 35 лет.

Украинец родился 25 марта 1976 года в казахском городе Семипалатинск в семье офицера.

Кличко был 5-кратным чемпионом Украины, серебряным призером первенства Европы по боксу, побеждал на Всемирных играх военнослужащих.

В возрасте 20 лет Владимир победил на Олимпиаде в Атланте, после чего перешел в профессиональный бокс.

Как профессиональный боксер он провел 58 боев и одержал 55 побед, из них 49 - нокаутом.

Чемпіон