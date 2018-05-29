Чехи на английских джипах принимали ”грязевые ванны” в Украине (фоторепортаж)
10:45, 30 мая 2007
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После 5 дней, проведенных в Карпатах, иностранцы уже не замечали недостатков украинских дорог...
Чешский клуб любителей внедорожников “Defender Club” и один из словацких шинных заводов устроили «Matador off road Expedition Ukraine 2007», чтобы испытать себя и своих "коней" в горах Закарпатья. После 5 дней, проведенных в Карпатах, чехи уже не замечали недостатков украинских дорог...
Чешские ребята на британских автомобилях, если и не искали приключений на свои колеса, они их нашли. Но и водители, и внедорожники мужественно преодолевали все тяжелые участки
Колеса стойко выдерживали специфику украинского бездорожья
И все же время от времени приходилось проверять, как там тот, карданный...
Никуда не денешься – на забытых дорогах Закарпатья одним из главных инструментов была лебедка, которой каждый раз вытягивали машины
В первый же день пришлось поплавать – с наполовину затопленным салоном машины переходили брод
А на следующий день наш водитель Драгош аккуратно “положил” машину на борт. Стецки: “Драгоши, еще ли там жиеш?”
Драгош из “танка”: “Жию, жию!” Выходить из транспорта пришлось уже, словно из подтопленного корабля
Дорога - а такую колею и дорогой назвать тяжело - была не из простых
Хотя машины и переезжали здоровые колоды, приходилось постоянно их убирать
Потому что здесь, как оказалось, не хуже, чем в настоящих джунглях
Руководитель клуба Гонза и его коллега Стецки – ребята, проверенные в песках Африки и снегах России, пытаются разобраться в довоенных украинских картах
Регулярно приходилось принимать “грязевые ванны”. Хотя такие колдобины машины проходили, даже не задумываясь
Драгош устал управлять и наслаждается украинской природой
Потому что где еще так можно отдохнуть, как в украинских Карпатах...
Фото Дмитрия Стаховского
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