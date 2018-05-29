Чехи на английских джипах принимали ”грязевые ванны” в Украине (фоторепортаж)

Чешский клуб любителей внедорожников “Defender Club” и один из словацких шинных заводов устроили «Matador off road Expedition Ukraine 2007», чтобы испытать себя и своих "коней" в горах Закарпатья. После 5 дней, проведенных в Карпатах, чехи уже не замечали недостатков украинских дорог...

Фото Дмитрия Стаховского