Спецназ на футболе хотел блеснуть перед Ющенко и Януковичем

Фракция «Наша Украина» выражает решительный протест против жестокого избиения милицией болельщиков на трибунах спорткомплекса «Олимпийский» во время финального матча "Динамо" - "Шахтер" на Кубок Украины по футболу 27 мая.

Соответствующее заявление за подписью председателя фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО УНИАН предоставили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Вся страна имела возможность увидеть незаконные и непрофессиональные действия милиции во всей красе. Избиение болельщиков уже стало досадной традицией для украинских стадионов. Но то, что произошло в воскресенье, по цинизму и жестокости превосходит все предыдущие прецеденты. Неужели за несколько зажжённых огней должны отвечать сотни болельщиков? Неужели за появление фанатских факелов на трибунах не несут ответственность милиционеры, позволившие их пронести на стадион? Или, возможно, спецназ таким образом хотел продемонстрировать присутствующим на матче высшим руководителям государства свои способности?” - говорится в заявлении.

«Наша Украина» констатирует, что в демократическом государстве, которое, к тому же, собирается принимать футбольный чемпионат Европы 2012 года, такие действия милиции должны публично и быстро расследоваться, а виновные – караться.

“Беспрецедентный факт нарушения прав человека теми, кто должен был бы их защищать, нуждается в скорейшем служебном расследовании и наказании виновных, - вплоть до отставки министра внутренних дел, при котором такие действия милиции стали нормой”, - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в ходе финальной игры между "Динамо" и "Шахтёром" за Кубок Украины по футболу за противоправные действия и неповиновение работникам милиции было задержано 22 человека.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, в частности, после того, как был забит первый гол, болельщики начали жечь файеры. При попытке работников спецподразделения “Беркут” остановить такие действия, болельщики стали оказывать сопротивление.