Донецкие альпинисты установили на вершине Шиша Пангма флаг Украины

27 мая альпинисты Донецкой области покорили пик Шиша Пангма в Гималаях высотой 8021 метр и установили на вершине флаг Украины и символику области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, восхождение проходило в рамках первой Донецкой Гималайской экспедиции. Альпинисты установили на покоренной вершине флаг Украины, флаг Донецкой области, а также кусок угля, добытый горняками шахты "Шахтерская-Глубокая" (ГП "Шахтерскантрацит") на глубине 1386 метров.

В приветствии, направленном в адрес альпинистов, глава облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО и председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК отметили, что этот успех обогатил замечательные традиции украинского альпинизма. "Восхождением на Шиша Пангму вы не просто покорили легендарную горную высоту, но и взяли еще один рубеж в своей жизни, прославили наш шахтерский край", - говорится в приветствии.