Блохин определил 23 футболистов, которые отправятся на Чемпионат мира-2006

Сегодня главный тренер национальной сборной команды Украины Олег БЛОХИН направил в ФИФА список 23-х игроков, которые будут принимать участие в финале Кубка мира-2006 в Германии.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, среди них лишь четверо легионеров, двое из которых выступают в российском чемпионате. Больше всего в сборной игроков киевского „Динамо” - восемь, пятеро - представители донецкого „Шахтера” и четверо - из днепропетровского „Днепра”.

Список 23-х игроков, которые отправятся на Чемпионат мира 2006 года в Германии:

Вратари: Александр ШОВКОВСКИЙ („Динамо”, Киев), Богдан ШУСТ («Шахтер», Донецк), Андрей ПЯТОВ („Ворскла”, Полтава).

Защитники: Андрей НЕСМАЧНЫЙ, Сергей ФЕДОРОВ, Владислав ВАЩУК (все – „Динамо”, Киев), Владимир ЕЗЕРСКИЙ, Андрей РУСОЛ (оба - „Днепр”, Днепропетровск), Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ („Шахтер”, Донецк), Вячеслав СВИДЕРСКИЙ („Арсенал”, Киев).

Полузащитники: Анатолий ТИМОЩУК („Шахтер”, Донецк), Олег ШЕЛАЕВ, Сергей НАЗАРЕНКО (оба - „Днепр”, Днепропетровск), Олег ГУСЕВ, Сергей РЕБРОВ, Руслан РОТАНЬ (все – „Динамо”, Киев), Андрей ГУСИН („Крылья Советов”, Самара, Россия), Максим КАЛИНИЧЕНКО („Спартак”, Москва).

Нападающие: Андрей ШЕВЧЕНКО („Милан”, Италия), Андрей ВОРОНИН („Байер”, Леверкузен, Германия), Артем МИЛЕВСКИЙ („Динамо”, Киев), Андрей ВОРОБЕЙ, Алексей БЕЛИК (оба – „Шахтер”, Донецк).

Пресс-служба ФФУ отмечает, что особую обеспокоенность вызывала в последнее время проблема с вратарями, ведь А.ШОВКОВСКИЙ получил серьезную травму, а другие кандидаты боролись за места в основе своих клубов. „На протяжении всей болезни я держал связь с А.ШОВКОВСКИМ. Сейчас заметно, что он уже восстановился как физически, так и психологически. Матчи чемпионата и кубка Украины продемонстрировали его готовность. Наша задача - помочь ему на сборах восстановиться полностью. Мы убеждены, что к июньским матчам он подойдет во всеоружии», - отметил тренер сборной Юрий РОМЕНСКИЙ.

При этом пресс-служба ФФУ называет “несколько неожиданной” кандидатуру третьего голкипера – 21-летнего представителя „Ворсклы” Андрея ПЯТОВА, который вместе с „молодежкой” отправился сегодня в Португалию. Вместе с тем, еще двое игроков, которые уже 24 числа будут бороться за награды молодежного чемпионата Европы, попали в список национальной команды – игрок „Шахтера” Дмитрий ЧИГИРИНСКИЙ и динамовец Артем МИЛЕВСКИЙ. Как отметил тренер сборной Андрей БАЛЬ, “за этими футболистами наблюдали на протяжении длительного времени, и они на протяжении всего отборочного турнира чемпионата Европы показали стабильность, да и в своих клубах выступают, преимущественно, в основном составе, что нам дает основания верить в их силы”.

Он добавил, что не видит проблем с А.ПЯТОВЫМ, который отправился в Португалию. „Для него это будет прекрасная практика, которая является неоценимым игровым багажом. Относительно 20-летнего Б.ШУСТА, то он сейчас находится в прекрасной форме. Он прекрасно дебютировал в еврокубках в составе „Шахтера”, демонстрирует прекрасную игру в чемпионате. Вспомните, в каком возрасте дебютировали на наивысшем уровне ШОВКОВСКИЙ, КАСИЛЬЯС, ЧЕХ, АКИНФЕЕВ...”.