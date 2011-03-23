«Зениту» грозят санкции из-за банана (фото)

Питерский клуб может понести наказание, если Комитет по этике РФС придет к выводу о том, что перед началом матча 2-го тура "Зенит" - "Анжи" на стадионе "Петровский" имела место расистская выходка против капитана гостей Роберто Карлоса. Как фотокорреспонденты, так и телекамера канала "НТВ-Плюс" во время церемонии поднятия флага на арене зафиксировали, как один из болельщиков с трибуны протягивал бразильцу банан.

- Мы намерены внимательно изучить этот инцидент, - сказал глава комитета Алу Алханов. - Без внимания его точно не оставим. Между прочим, к "Зениту" есть вопросы и по прошлому году. Но пока мне трудно сказать, о каких последствиях может идти речь. Существует весьма обширный список санкций за подобное поведение болельщиков: штраф, проведение матча без зрителей, дисквалификация стадиона и даже снятие с команды очков, если негативное явление имело массовый характер. В среду я рассчитываю получить необходимые документы. Многое также зависит от того, поступит ли жалоба от "Анжи".

- Подавать жалобу не намерены, - сказал, в свою очередь, генеральный директор махачкалинцев Герман Чистяков. - "Зенит" нас хорошо принимал, и у питерского клуба есть служба безопасности, которая сама займется поисками этого идиота. От нас на этот счет последует заявление. Что касается Роберто Карлоса, то мы с ним данную тему не обсуждали. Но, думаю, за свою карьеру бразилец много чего повидал. Так что бананом его не удивишь и не напугаешь.

Спорт-Экспресс