Калитвинцев думает, что игра со сборной Италии будет интересной

Об этом накануне матча против Италии заявил и.о. главного тренера сборной Юрий Калитвинцев, передает "Чемпион".

"У нас есть группа людей, которые будут работать по индивидуальной программе. Это касается тех игроков, которые после матчей последнего тура чемпионата Украины приехали в сборную с травмами. Есть повреждения у Ротаня, Чигринского, Девича. Сегодня температура поднялась у Ощипко", - сказал Калитвинцев.

"Что касается их участия в матче, то этот вопрос прояснится через пару дней ... Надеюсь, все будет нормально, но на всякий случай мы довызвали в сборную Мандзюка. Не исключаем, что состав все-таки придется варьировать", - отметил наставник.

Также тренер рассказал о подготовке команды к матчу.

"Федерация пошла нам на встречу - по моей просьбе, нам не поставили первую игру, а игра - это всегда результат подготовки. У нас есть время проанализировать действия итальянцев, и хорошо подготовиться к встрече с этим соперником, тем более что у ребят сейчас тяжелый график. Им надо восстановиться. Игра - это хорошо, но нужно еще и тренироваться ", - уверен Калитвинцев.

"Мы договорились с Павлом Яковенко, что пятерых игроков отпускаем на игру молодежной сборной, поэтому сейчас мы находимся в усеченном составе, но проблем с этим нет. Наша задача - наиграть" скелет ", сыграться, поэтому не ждите больших перемен в составе" , - заверил Юрий Калитвинцев.

Юрий Николаевич уверен, что матч между Украиной и Италией будет интересным.

"Информации по сопернику у нас много ... Я просматривал матчи итальянцев против Германии, Ирландии, Румынии, кроме того, у нас будет информация по их игре со Словенией в рамках отборочного цикла Евро-2012. Посмотрим, в каком составе они приедут. Это очень хорошая команда, которая хорошо выступает в своей отборочной группе, поэтому игра будет интересной ", - заявил тренер.