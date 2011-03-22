Янукович - Платини: убежден, что Евро-2012 пройдет на высоком уровне
20:29, 22 марта 2011Спорт
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Поздравление с переизбранием
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Мишеля ПЛАТИНИ с переизбранием на должность президента Союза Европейских футбольных ассоциаций.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество и убежден, что совместными усилиями Евро-2012 в нашей стране пройдет на высоком организационном уровне”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, на XXXV Очередном Конгрессе УЕФА в Париже президента Европейского футбольного союза М.ПЛАТИНИ переизбрали на следующую четырехлетнюю каденцию.
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