Янукович - Платини: убежден, что Евро-2012 пройдет на высоком уровне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Мишеля ПЛАТИНИ с переизбранием на должность президента Союза Европейских футбольных ассоциаций.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество и убежден, что совместными усилиями Евро-2012 в нашей стране пройдет на высоком организационном уровне”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, на XXXV Очередном Конгрессе УЕФА в Париже президента Европейского футбольного союза М.ПЛАТИНИ переизбрали на следующую четырехлетнюю каденцию.