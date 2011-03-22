Суркис снова вошел в исполком УЕФА

На XXXV Очередном Конгрессе УЕФА в Париже президента Европейского футбольного союза Мишеля Платини переизбрали на следующую четырехлетнюю каденцию. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины. Платини был единственным кандидатом на эту должность. Его поддержали делегаты всех 53 национальных ассоциаций.

Мишель Платини впервые стал главой УЕФА по результатам XXXI Очередного Конгресса УЕФА, состоявшегося в январе 2007 года в Дюссельдорфе. «Четыре года назад, когда меня избрали, я в первую очередь выражал благодарность старым друзьям», - сказал он.

«Преисполненный эмоций и ощущения ностальгии, я благодарил тех людей, которые были рядом со мной в разные периоды жизни. Сегодня же, моя благодарность направлена сначала новым друзьям - тем, кто рядом со мной сейчас. В первую очередь, я благодарю вас, мои друзья из национальных ассоциаций. Большое спасибо за то, что верите в меня», - добавил Мишель Платини.

Члены Конгресса избрали также семь представителей в Исполком УЕФА и двух - в Исполком ФИФА, а именно - вице-президента и члена. Результаты голосования:

Исполнительный комитет

Избраны в первом туре голосования:

Анхель Мария Вильяр Лена (Испания) - 47 голосов

Сенеш Эрзик (Турция) - 42 голоса

Петер Жийерон (Швейцария) - 40 голосов

Григорий Суркис (Украина) - 38 голосов Борислав Михайлов (Болгария) - 28 голосов

Сергей Фурсенко (Россия) - 27 голосов

Избраны во втором туре голосования:

Мирча Санду (Румыния) - 15 голосов

Исполнительный комитет ФИФА Кандидат на должность вице-президента Исполнительного комитета ФИФА:

*Президент УЕФА Мишель Платини автоматически занимает по совместительству должность вице-президента ФИФА

Избран: Анхель Мария Вильяр Лена (Испания)

Кандидат в Исполнительный комитет ФИФА:

Избран: Тео Цванцигер (Германия)