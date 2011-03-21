Япония официально отказалась от ЧМ по фигурному катанию

Федерация конькобежного спорта Японии официально отказалась от проведения чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Токио с 21 по 27 марта.

Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ИСУ), передает ИТАР-ТАСС.

В заявлении японской стороны говорится: "Федерация конькобежцев Японии самым внимательным образом рассмотрела все возможные варианты проведения ЧМ на японской территории и пришла к выводу о невозможности в нынешних условиях организации мирового первенства". ЧМ в Японии не состоится из-за последствий от землетрясений и цунами.

ИСУ с пониманием отнесся к решению японской федерации и изучает поступающие от национальных федераций других стран предложения по новому месту и времени проведению ЧМ.