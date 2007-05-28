Финал Кубка Украины: гроза, драка, 2:1 (фоторепортаж)

Без преувеличения можно сказать, что воскресный финал Кубка Украины вызывал безумный ажиотаж. В Киеве высадился серьезный десант болельщиков "Шахтера", почти 30 тысяч. Киевляне подготовили достойный ответ, поэтому трибуны были заполнены почти полностью. На матч приехали и первые лица государства: Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с женой и детьми, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ, генеральный прокурор Святослав ПИСКУН, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ и другие.

Учитывая принципиальный характер противостояния динамовцев и горняков, можно было надеяться на зрелищный футбол. Но... Очевидно усталость и нервы дали о себе знать, поэтому болельщики часто отвлекались на другие вещи - на исходе первого тайма небо над Олимпийским приобрело угрожающе фиолетовый оттенок, посеялся дождик (который перед матчем уже успел порядочно сбрызнуть поле) и стадион ощетинился зонтиками.

Причем киевляне оказались более предусмотрительными, а "оранжевые" секторы, очевидно, не ждали такой пакости от природы, поэтому, бедные, вынуждены были мокнуть или прятаться на ступеньки под навес. После перерыва дождь только усилился, небо вспыхивало внушительными молниями, и в этот момент "Динамо" подарило болельщикам такой долгожданный гол. Казалось, стадион "обезумел" от радости. В секторах динамовских фанов это неистовство вылилось в невиданную драку.

То одна, то другая сторона брала верх; фаны рассредоточивались, потом опять возвращались на места и все начиналось сначала. Остальные болельщики напрочь забыли собственно о футболе и скандировали "ганьба!" (симпатии, очевидно, были не на стороне стражей порядка). В конце концов "Беркут" отошел за пределы секторов и все стало на свои места (правда, как потом выяснилось, милиция задержала 22 болельщика).

Внимание к полю окончательно вернул Гусев, который на 80 минуте забил второй мяч. Потом еще был гол Элано и напряжение у ворот Шовковского наэлектризовало публику больше, чем гроза. Впрочем, для динамовцев все закончилось счастливо. Киевляне в девятый раз завоевали почетный трофей, который в этот раз получили из рук Виктора Ющенко. А уже радости болельщиков действительно не было границ, да и гроза постепенно стихла, принеся облегчение от жары и тяжелого сезона.

Фото Сергея Светлицкого и Михаила Маркива/УНИАН