Кличко подозревает Солиса в симуляции

Украинский боксер Виталий Кличко признался, что счатлив защитой своего титула, но разочарован поединком с кубинцем Одланьером Солисом (бой завершился техническим нокаутом в первом раунде).

"Я счастлив и одновременно расстроен. Замечательно, что защитил титул. Но все ожидали увидеть настоящую битву, ведь соперник очень серьезный - олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира среди любителей, боксер, который ни разу не проигрывал в профессионалах, ни разу не был на помосте ринга. Увы, бой продолжался лишь раунд, и многие расстроились. Я тоже, так как не мог показать то, к чему готовился долгие недели в тренировочном лагере". - цитирует чемпиона Спорт-Экспресс.

Кличко также признался что имеет некоторые сомнения относительно действий и состояния кубинца:

"Я немного разозлился, когда увидел, что Солис в сознании, но не встает. Я, конечно, не знал о травме - возможной травме, которую он получил. Надеюсь, результаты медицинского обследования мы получим в ближайшее время, тогда и узнаем, что же действительно случилось. И действительно ли что-то случилось, не симуляция ли это со стороны кубинца. Потому что у меня сразу возникли подозрения, что Солис, пропустив жесткий удар, не решился дальше продолжать поединок".

По сообщениям же Figthnews в четверг, 24 марта, Солис перенесёт операцию на колене правой ноги. Операция будет проведена в клинике Юргена Айхгорна, специализирующегося на лечении травм коленей, которого посоветовали Солису и его промоутеру Ахмету Онеру.

После боя кубинец был доставлен в госпиталь, где у него были диагностированы разрыв крестовидной связки, повреждение хряща и разрыв мениска. "Я уже довольно давно не видел настолько повреждённое колено”, — прокомментировал травму Солиса доктор Йорн Михаэль.

В свою очередь британец Дэвид Хэй, которому нетерпится самому сразиться с братьями Кличко, и которого СМИ называют "чемпионом по части ораторского искусства" не преминул высказаться по поводу исхода субботнего поединка:

"Солис проиграл не Кличко, а своей толстой заднице, - четко сформулировал англичанин. - Никакие суставы не выдержат вес такой огромной туши. Хотя как надо бить Кличко, Солис понял".