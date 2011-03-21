Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги

01:29, 21 марта 2011
Спорт
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Челси вернулся в тройку

Сегодняшними матчами завершился 30-й тур английской Премьер-лиги

Сандерленд - Ливерпуль 0:2 (Кюйт 31 пен. Суарес 77)

Челси - Манчестер Сити 2:0 (Луис 78, Рамирес 90+2)

Напомним, что ранее сыграли

Тоттенхэм - Вест Хэм 0:0

Уиган - Бирмингем 2:1 (Клеверли 24, Фигероа 89 - Риджвелл 6)

Вест Бромвич - Арсенал 2:2 (Рид 2, Одемвинги 57 - Аршавин 69, ван Перси 77)

Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1 (Джарвис 37)

МЮ - Болтон 1:0 (Бербатов 88)

Сток Сити - Ньюкасл 4:0 (Уолтерс 27, Пеннант 47, Хиггинботам 48, Фуллер 89) 

Блэкберн - Блэкпул 2:2 (Самба 49, Хойлетт 89 - Адам 24 пен., 28)

Эвертон - Фулхэм 2:1 (Коулмен 35, Саа 48 - Демпси 61)

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Матчи 31-го тура назначены на

2 апреля

Эвертон (40) - Астон Вилла (33)

Вест Бромвич (33) - Ливерпуль (45)

Бирмингем (31) - Болтон (40)

Арсенал (58) - Блэкберн (33)

Вест Хэм (32) - МЮ (63)

Уиган (30) - Тоттенхэм (49)

Ньюкасл (36) - Вулверхэмптон (32)

Сток Сити (37) - Челси (54)

3 апреля

Фулхэм (35) - Блэкпул (33)

Ман Сити (53) - Сандерленд (38)

 

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