Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги

МЮ с трудом выграл, Арсенал вырвал ничью

Завершились первые восемь матчей 30-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм - Вест Хэм 0:0 Уиган - Бирмингем 2:1 (Клеверли 24, Фигероа 89 - Риджвелл 6) Вест Бромвич - Арсенал 2:2 (Рид 2, Одемвинги 57 - Аршавин 69, ван Перси 77) Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1 (Джарвис 37) МЮ - Болтон 1:0 (Бербатов 88) Сток Сити - Ньюкасл 4:0 (Уолтерс 27, Пеннант 47, Хиггинботам 48, Фуллер 89) Блэкберн - Блэкпул 2:2 (Самба 49, Хойлетт 89 - Адам 24 пен., 28) Эвертон - Фулхэм 2:1 (Коулмен 35, Саа 48 - Демпси 61) Сегодня тур завершат Сандерленд (38) - Ливерпуль (42) Челси (51) - Манчестер Сити (53) ** Матчи 31-го тура назначены на 2 апреля Эвертон (40) - Астон Вилла (33) Вест Бромвич (33) - Ливерпуль (42) Бирмингем (31) - Болтон (40) Арсенал (58) - Блэкберн (33) Вест Хэм (32) - МЮ (63) Уиган (30) - Тоттенхэм (49) Ньюкасл (36) - Вулверхэмптон (32) Сток Сити (37) - Челси (51) 3 апреля Фулхэм (35) - Блэкпул (33) Ман Сити (53) - Сандерленд (38)

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