Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
МЮ с трудом выграл, Арсенал вырвал ничью
Завершились первые восемь матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
Тоттенхэм - Вест Хэм 0:0
Уиган - Бирмингем 2:1 (Клеверли 24, Фигероа 89 - Риджвелл 6)
Вест Бромвич - Арсенал 2:2 (Рид 2, Одемвинги 57 - Аршавин 69, ван Перси 77)
Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1 (Джарвис 37)
МЮ - Болтон 1:0 (Бербатов 88)
Сток Сити - Ньюкасл 4:0 (Уолтерс 27, Пеннант 47, Хиггинботам 48, Фуллер 89)
Блэкберн - Блэкпул 2:2 (Самба 49, Хойлетт 89 - Адам 24 пен., 28)
Эвертон - Фулхэм 2:1 (Коулмен 35, Саа 48 - Демпси 61)
Сегодня тур завершат
Сандерленд (38) - Ливерпуль (42)
Челси (51) - Манчестер Сити (53)
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Матчи 31-го тура назначены на
2 апреля
Эвертон (40) - Астон Вилла (33)
Вест Бромвич (33) - Ливерпуль (42)
Бирмингем (31) - Болтон (40)
Арсенал (58) - Блэкберн (33)
Вест Хэм (32) - МЮ (63)
Уиган (30) - Тоттенхэм (49)
Ньюкасл (36) - Вулверхэмптон (32)
Сток Сити (37) - Челси (51)
3 апреляФулхэм (35) - Блэкпул (33)
Ман Сити (53) - Сандерленд (38)