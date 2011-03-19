Результаты матчей 22-го тура Чемпионата Украины по футболу

Карпаты и Металлист приносят сюрпризы

Завершились сегодняшние игры 22-го тура Чемпионата Украины по футболу Заря - Оболонь 1:0 (Фомин 71) Севастополь - Карпаты 3:1 (Жабокрицкий 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45) Кривбасс - Металлист 0:0 Вчера свой матчи сыграли Ворскла - Металлург Д 1:1 (Янузи 50 - Аделейе 85) Завтра тур завершат Металлург З (10) - Таврия (27) Днепр (37) - Динамо (46) Шахтер (55) - Волынь (29) Арсенал (27) - Ильичевец (22)

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