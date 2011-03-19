Луческу обещает достойную игру Шахтера против Барселоны

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ уверен, что его команда покажет достойную игру в против «Барселоны».

Об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал журналистам во время открытой тренировки вчера вечером, комментируя результаты жеребьевки турнира, сообщили в пресс-службе клуба.

Наставник «горняков» сразу напомнил, что на сегодняшний день «Шахтер» - все-таки лучшая команда по результатам Лиги чемпионов» и ее выход в четвертьфинал не случаен.

«Я всегда говорил и хотел бы повториться: для команды из Восточной Европы играть в четвертьфинале Лиги чемпионов сродни тому, чтобы выиграть этот титул. Очень редко клубы из этого региона попадают в заключительные фазы Лиги чемпионов», - сказал наставник «Шахтера».

М.ЛУЧЕСКУ отметил, что, конечно, предпочел бы встретиться с английской командой, а не с «Барселоной», которую он считает лучшей в мире. При этом он посетовал, что, «наверное, есть Бог какой-то для больших грандов европейского футбола, который не позволяет им между собой встречаться, и они играют только в финалах».

По мнению М.ЛУЧЕСКУ, «Шахтер» уже ни для кого не является сюрпризом, да и сами «горняки» знают игру «Барселоны» «практически досконально».

«Но мы не хотим на этом останавливаться. Подготовимся к игре, за счет грамотных действий постараемся сыграть хорошо», - подчеркнул тренер, выразив надежду, что «футбол больших грандов на этом закончился, и результат будет зависеть от игры».

М.ЛУЧЕСКУ заверил, что его команда верит в свой потенциал и понимает, что игра с «Барселоной» будет архисложной.

«Но это еще не значит, что «Барселона» уже прошла «Шахтер»…Они, конечно, являются фаворитами, но мы сделаем все возможное, чтобы к матчу быть в оптимальной форме и сыграть достойно», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.

Справка УНИАН. Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА между футбольными командами "Шахтер" и испанской "Барселоной" пройдут 6 и 12 апреля в городах Барселоне и Донецке.