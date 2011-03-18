Динамо узнало соперника в Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы

Пары 1 / 4

«Порту» - «Спартак» Москва

«Бенфика» - ПСВ

«Вильяреал»- «Твенте»

«Динамо» - «Брага»

(Поскольку «Порту» и «Брага» расположены в одном городе и играют в одно время, УЕФА скорректировала результаты жеребьевки и назначила первую встречу в Киеве).

Четвертьфиналы будут сыграны 7 и 14 апреля, полуфиналы 28 апреля и 5 мая.

Финал назначен на 18 мая, он пройдет на стадионе Авива в Дублине.

Пары 1/2

«Динамо» / «Брага» - «Бенфика» / ПСВ

«Порту»/ «Спартак» Москва - «Вильяреал»/ «Твенте»

Как сообщалось ранее, соперником футбольного клуба «Шахтер» в 1 / 4 финала Лиги Чемпионов стала "Барселона " (Испания).