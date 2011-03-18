Динамо узнало соперника в Лиге Европы
14:25, 18 марта 2011Спорт
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Первый матч... вопреки жеребьевке дома
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы
Пары 1 / 4
«Порту» - «Спартак» Москва
«Бенфика» - ПСВ
«Вильяреал»- «Твенте»
«Динамо» - «Брага»
(Поскольку «Порту» и «Брага» расположены в одном городе и играют в одно время, УЕФА скорректировала результаты жеребьевки и назначила первую встречу в Киеве).
Четвертьфиналы будут сыграны 7 и 14 апреля, полуфиналы 28 апреля и 5 мая.
Финал назначен на 18 мая, он пройдет на стадионе Авива в Дублине.
Пары 1/2
«Динамо» / «Брага» - «Бенфика» / ПСВ
«Порту»/ «Спартак» Москва - «Вильяреал»/ «Твенте»
Как сообщалось ранее, соперником футбольного клуба «Шахтер» в 1 / 4 финала Лиги Чемпионов стала "Барселона " (Испания).
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