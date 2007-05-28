На матче Динамо - Шахтер задержаны 22 фаната (фото)

Во время финальной игры "Динамо" - "Шахтер" за Кубок Украины по футболу за противоправные действия и неповиновение работникам милиции было задержано 22 человека.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

В частности, после того, как был забит первый гол, болельщики стали зажигать дымовые шашки. При попытке работников спецподразделения “Беркут” остановить такие действия, болельщики стали оказывать сопротивление.

По факту задержания были составлены административные протоколы согласно ст.173 и ст.185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди 22 задержанных было 7 несовершеннолетних, которые до проведения судебного заседания они отпущены к родителям. Остальные продолжают находиться в райуправлении милиции.

Согласно ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях мелкое хулиганстве, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, которые нарушают общественный порядок и покой граждан, влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя, применение этих мер будет признано недостаточным - административный арест сроком до пятнадцати суток. При этом ст. 185 Кодекса предусматривает, что злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции при исполнении им служебных обязанностей влечет за собой наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя, применение этих мер будет признано недостаточным - административный арест сроком до пятнадцати суток.