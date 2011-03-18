Шахтер узнал соперника в Лиге чемпионов

13:21, 18 марта 2011
Спорт
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Первая игра - на выезде

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

Пары четвертьфинала

"Реал" - "Тоттенхэм"

"Челси" - "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" - "Шахтер"

"Интер"- "Шальке-04

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5 и 6 апреля, а ответные - 12 и 13 апреля.

Матчи полуфинала пройдут 26/27 апреля и 3 / 4 мая.

Финал - 28 мая в Лондоне.

Пары 1 / 2

"Интер" / "Шальке-04 - " Челси "/" Манчестер Юнайтед "

"Реал" / "Тоттенхэм " - "Барселона" / "Шахтер "

Финал

Полуфинал 2 - Полуфинал 1

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