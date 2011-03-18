Шахтер узнал соперника в Лиге чемпионов

Первая игра - на выезде

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов Пары четвертьфинала "Реал" - "Тоттенхэм" "Челси" - "Манчестер Юнайтед" "Барселона" - "Шахтер" "Интер"- "Шальке-04 Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5 и 6 апреля, а ответные - 12 и 13 апреля. Матчи полуфинала пройдут 26/27 апреля и 3 / 4 мая. Финал - 28 мая в Лондоне. Пары 1 / 2 "Интер" / "Шальке-04 - " Челси "/" Манчестер Юнайтед " "Реал" / "Тоттенхэм " - "Барселона" / "Шахтер " Финал Полуфинал 2 - Полуфинал 1

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