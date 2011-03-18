Шахтер узнал соперника в Лиге чемпионов
13:21, 18 марта 2011Спорт
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Первая игра - на выезде
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
Пары четвертьфинала
"Реал" - "Тоттенхэм"
"Челси" - "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" - "Шахтер"
"Интер"- "Шальке-04
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5 и 6 апреля, а ответные - 12 и 13 апреля.
Матчи полуфинала пройдут 26/27 апреля и 3 / 4 мая.
Финал - 28 мая в Лондоне.
Пары 1 / 2
"Интер" / "Шальке-04 - " Челси "/" Манчестер Юнайтед "
"Реал" / "Тоттенхэм " - "Барселона" / "Шахтер "
Финал
Полуфинал 2 - Полуфинал 1
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