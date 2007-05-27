Ющенко, Янукович и Мороз вместе сходили на финал Кубка Украины по футболу
21:42, 27 мая 2007Спорт
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"Динамо" выиграло 2:1
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ в воскресенье посетили финальный матч Кубка Украины между командами "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев).
На матче также присутствовала супруга президента Екатерина ЮЩЕНКО, генеральный прокурор Святослав ПИСКУН, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ и другие.
По окончании матча В.ЮЩЕНКО вручил награды победителям Кубка Украины 2007 команде "Динамо" (Киев), выигравшей со счетом 2:1 (Клебер 60, Гусев, 81 - Элано, 89).
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