Ющенко, Янукович и Мороз вместе сходили на финал Кубка Украины по футболу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ в воскресенье посетили финальный матч Кубка Украины между командами "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев).

На матче также присутствовала супруга президента Екатерина ЮЩЕНКО, генеральный прокурор Святослав ПИСКУН, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ и другие.

По окончании матча В.ЮЩЕНКО вручил награды победителям Кубка Украины 2007 команде "Динамо" (Киев), выигравшей со счетом 2:1 (Клебер 60, Гусев, 81 - Элано, 89).