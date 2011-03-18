Сегодня Динамо и Шахтер узнают соперников по еврокубкам

Киевское "Динамо" устояло под мощным натиском "Манчестер Сити", обеспечив себе место в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА вместе с "Порту", ПСВ, "Вильяреалом", "Брагой", "Твенте", "Спартаком" и "Бенфикой". Сегодняшняя жеребьевка определит их соперников в следующих раундах.

Бело-синих вполне может ждать встреча с чрезвычайно принципиальным соперником советских времен - московским "Спартаком". Команда Валерия Карпина после минимальной победы в Амстердаме не имела проблем с "Аяксом" дома. Разгром 3:0 в "Лужниках" позволяет красно-белым в хорошем настроении ждать жеребьевки.

В жеребьевке этой стадии турнира, которая состоится в пятницу в 14.00 по киевскому времени, нет сеяных команд, поэтому представители одной страны могут встретиться друг с другом. Четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 и 14 апреля, а полуфинальные - 28 апреля и 5 мая. Решающий поединок турнира состоится 18 мая в Дублине.

Первым же своего соперника по Лиге чемпионов узнает донецкий "Шахтер", (начало жеребьевки - в 13:00). Среди потенциальных соперников "горняков" семь команд: действующий обладатель трофея "Интернационале", а также "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Тоттенхэм", "Шальке-04", "Реал" и "Челси".

По материалам УЕФА