Результаты матчей 1/8 Лиги Европы

07:46, 18 марта 2011
Спорт
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Кто сыграет с Динамо в четвертьфинале?

Завершились последние ответные матчи 1/8 Лиги Европы

Порту - ЦСКА 2:1 (первая игра 1:0)

Рейнджерс - ПСВ 0:1 (0:0)

Вильяреал - Байер 2:1 (3:2)

Ливерпуль - Брага 0:0 (0:1)

Напомним, что ранее сегодня сыграли

Манчестер Сити - Динамо 1:0 (0:2)

Зенит - Твенте 2:0 (0:3)

Спартак - Аякс 3:0 (1:0)

ПСЖ - Бенфика 1:1 (1:2)

Таким образом в завтрашней жеребьевке четверть и полуфинала, которые состоятся, соответственно, 7/14 апреля и 28 апреля/5 мая, примут участие три португальских, два голландских, украинский, российский и испанский клуб.

 

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