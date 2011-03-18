Результаты матчей 1/8 Лиги Европы
07:46, 18 марта 2011Спорт
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Кто сыграет с Динамо в четвертьфинале?
Завершились последние ответные матчи 1/8 Лиги Европы
Порту - ЦСКА 2:1 (первая игра 1:0)
Рейнджерс - ПСВ 0:1 (0:0)
Вильяреал - Байер 2:1 (3:2)
Ливерпуль - Брага 0:0 (0:1)
Напомним, что ранее сегодня сыгралиМанчестер Сити - Динамо 1:0 (0:2)
Зенит - Твенте 2:0 (0:3)
Спартак - Аякс 3:0 (1:0)
ПСЖ - Бенфика 1:1 (1:2)
Таким образом в завтрашней жеребьевке четверть и полуфинала, которые состоятся, соответственно, 7/14 апреля и 28 апреля/5 мая, примут участие три португальских, два голландских, украинский, российский и испанский клуб.
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