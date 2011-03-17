Манчестер Сити - Динамо: на кого ставят букмекеры

Английский "Манчестер Сити" является фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы-2010/2011 против киевского "Динамо" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу команды Роберто Манчини ставки принимаются как 1,44 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа подопечных Юрия Семина оценивается коэффициентом 8,00 к 1. Ничейный результат - 4,00 к 1. Самый вероятный исход поединка, по мнению букмекеров, минимальная победа "Манчестер Сити" (6,50 к 1). В то же время, по мнению букмекеров, в четвертьфинал турнира по сумме двух матчей пройдут вице-чемпионы Украины (1,36 к 1).

Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Динамо" состоится сегодня в Англии в 20:00 по киевскому времени, прямая трансляция на "ICTV" и "Спорт 1".

Лига