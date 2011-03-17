Результаты матчей Лиги чемпионов
Челси и Реал вышли в 1/4
Завершились все ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Челси - Копенгаген 0:0 (Первый матч 2:0)
Реал Мадрид - Лион 3:0 (1:1)
Шахтер - Рома 3:0 (3:2)
Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)
Тоттенхэм - Милан 0:0 (1:0)
Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1)
МЮ - Марсель 2:1 (0:0)
Бавария - Интер 2:3 (1:0)
Таким образом в следующей жеребьевке турнира примут участие 3 английские, 2 испанские, украинская, итальянская и немецкая команды.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится в пятницу, 18 марта в штаб-квартире УЕФА. Начало в 13.00.
При т.н. "слепой" жеребьевке нет сеяных команд и нет ограничения на выход команд из одной страны друг на друга - все в равных условиях.
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5 и 6 апреля, а ответные - 12 и 13 апреля.
Матчи полуфинала пройдут 26/27 апреля и 3/4 мая.
Церемонию жеребьевки проведут генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и бывший форвард сборной Англии Гэри Линекер.