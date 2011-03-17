Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились все ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Челси - Копенгаген 0:0 (Первый матч 2:0)

Реал Мадрид - Лион 3:0 (1:1)

Шахтер - Рома 3:0 (3:2)

Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)

Тоттенхэм - Милан 0:0 (1:0)

Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1)

МЮ - Марсель 2:1 (0:0)

Бавария - Интер 2:3 (1:0)

Таким образом в следующей жеребьевке турнира примут участие 3 английские, 2 испанские, украинская, итальянская и немецкая команды.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится в пятницу, 18 марта в штаб-квартире УЕФА. Начало в 13.00.

При т.н. "слепой" жеребьевке нет сеяных команд и нет ограничения на выход команд из одной страны друг на друга - все в равных условиях.

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5 и 6 апреля, а ответные - 12 и 13 апреля.

Матчи полуфинала пройдут 26/27 апреля и 3/4 мая.

Церемонию жеребьевки проведут генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и бывший форвард сборной Англии Гэри Линекер.