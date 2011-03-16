Результаты матчей Лиги чемпионов, МЮ и Интер выходят в 1/4

МЮ и Интер выходят в 1/4

Завершились сегодняшние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА МЮ - Марсель 2:1 (Первый матч 0:0). Голы: Эрнандес 6, 75 - Браун 82 автогол. Бавария - Интер 2:3 (1:0). Голы: Гомес 22, Мюллер 31 - Это`O 4, Снейдер 63, Пандев 88. Напомним, что неделю назад сыграли Шахтер - Рома 3:0 (3:2) Барселона - Арсенал 3:1 (1:2) Тоттенхэм - Милан 0:0 (1:0) Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1) *** Раунд ответных матчей 1/8 завершится сегодня вечером матчами Челси - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Лион (1:1)

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