Результаты матчей Лиги чемпионов, МЮ и Интер выходят в 1/4
08:00, 16 марта 2011Спорт
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МЮ и Интер выходят в 1/4
Завершились сегодняшние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
МЮ - Марсель 2:1 (Первый матч 0:0). Голы: Эрнандес 6, 75 - Браун 82 автогол.
Бавария - Интер 2:3 (1:0). Голы: Гомес 22, Мюллер 31 - Это`O 4, Снейдер 63, Пандев 88.
Напомним, что неделю назад сыграли
Шахтер - Рома 3:0 (3:2)
Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)
Тоттенхэм - Милан 0:0 (1:0)
Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1)
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Раунд ответных матчей 1/8 завершится сегодня вечером матчами
Челси - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Лион (1:1)
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