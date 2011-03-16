Результаты матчей Лиги чемпионов, МЮ и Интер выходят в 1/4

08:00, 16 марта 2011
Спорт
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МЮ и Интер выходят в 1/4

Завершились сегодняшние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

МЮ - Марсель 2:1 (Первый матч 0:0). Голы: Эрнандес 6, 75 - Браун 82 автогол.

Бавария - Интер 2:3 (1:0). Голы: Гомес 22, Мюллер 31 - Это`O 4, Снейдер 63, Пандев 88. 

Напомним, что неделю назад сыграли

Шахтер - Рома 3:0 (3:2)

Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)

Тоттенхэм - Милан 0:0 (1:0)

Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1)

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Раунд ответных матчей 1/8 завершится сегодня вечером матчами

Челси - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Лион (1:1)

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