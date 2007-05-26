Завершился 28-й тур чемпионата Украины по футболу
19:56, 26 мая 2007Спорт
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Сегодня праздник у команд, игравших в гостях
Завершился 28-й тур чемпионата Украины по футболу.
Сегодня Ильичевец на своём поле проиграл донецкому Металлургу 0:2.
Арсенал с минимальным перевесом выиграл у Карпат - 1:0.
Днепр и Кривбасс обменялись голами - 1:1.
Матчи Сталь - Металлург (З) и ФК Харьков - Черноморец завершились одинаково: 0:1 в пользу гостей.
С учётом вчерашних матчей (победы Зари над Таврией и ничьих Динамо, Шахтёра, Ворсклы и Металлиста), теперь у Динамо 68 очков, Шахтёра - 62, Металлиста - 55, Днепра - 44, Таврии - 39, Черноморца и Карпат - по 37, у Металлургов - 35 (донецкого), 34 (запорожского), Кривбасса - 32, Зари - 31, Арсенала и ФК Харьков - по 30, Ворсклы - 27, Ильичевца - 22, Стали - 21.
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